女優の柴咲コウが、新しいアーティスト写真を公開した。１７日までにインスタグラムを更新。「柴咲コウ２０２５新アーティスト写真公開」と説明し、２枚をアップ。「これまでにない世界観の２枚が誕生。柴咲コウの新たな活動にご期待ください」と呼びかけた。無造作ヘアでクールな表情を見せる姿と、近未来的な世界観で撮影した一枚も見せた。女優の時とは雰囲気ガラリの姿に、フォロワーは「美しさとかっこよさ両方兼ね備