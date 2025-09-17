「孫と娘のそばで暮らしたい」――そう思い二世帯住宅で暮らし始めたAさん。しかし、想像以上の家事・孫の世話・費用の負担が押し寄せ、老後は削られる一方に。家族のために選んだ暮らしが逆に重荷となった例を見ていきましょう。戸建てを望んだ娘の願いに「二世帯住宅暮らし」を始めたが…「まさか、ここまで老後が削られるなんて」そう零すのは、73歳の主婦Aさんです。夫と共に暮らすのは、2年前に建てた二世帯住宅。同じ敷地に