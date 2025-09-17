元広島東洋カープ投手今村猛さん３４（広島市）２０１０年の入団以来、カープ一筋。中継ぎとして、１６年からのセントラル・リーグ３連覇にも貢献した。２１年に現役を引退し、野球解説者などを務めながら昨年１月、広島市中区にパーソナルトレーニングジム「Ｒ―ＧＹＭ」を開いた。出身地の長崎県に戻らず広島に残った理由は、「応援してくれた広島の人に何か恩返しがしたかった」から。野球選手として培ってきたトレ