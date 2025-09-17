【ワシントン、キーウ共同】ロイター通信は16日、欧州の北大西洋条約機構（NATO）加盟国が米国製兵器を購入してウクライナに供与する新たな枠組みを巡り、トランプ米政権が供与を初めて承認したと報じた。ロシアのミサイルや無人機の攻撃が続いていることを受け、必要性が高まっている防空システムなどで近く輸送する見通し。関係者の話としている。トランプ大統領はウクライナ和平交渉で譲歩しないロシアのプーチン大統領にい