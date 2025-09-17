スペイン・マヨルカ島発のシューズブランド「CAMPER（カンペール）」が、2025年9月19日(金)に渋谷PARCOへ初のコンセプトストアをオープンします。ブランド創立50周年を記念した特別な空間では、アーティストによる新作インスタレーションと共に、厳選ラインナップや限定アイテムを展開。遊び心と多様性を大切にしてきたCAMPERの新たな世界観を体感できる注目のストアです。 CAMPERコンセプトストア