俺はレンキ（高校2年生）。家族は父に母、そして妹のユウカ（高校1年生）です。高校1年生のときに同級生のミクに告白され、俺も好きになり付き合っています。俺と彼女は同じアルバイトもはじめて、一緒に帰ったり、休みの日はデートをしたりしています。3年生になったらもっと勉強にも力を入れて、2人で同じ大学に行くことが目標です。けれど彼女がいることを母には言っていません。母はとても口うるさく、報告したところでさらに