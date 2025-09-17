ひとりで行動することを指す「ソロ活」。一昔前は「おひとりさま」なんて呼び方もされていましたね。誰かと一緒も楽しいけれど、ひとりも楽しい。そのようなソロ活についてとあるママから質問が寄せられました。『アラフィフになって、おでかけしたいのに誰もつかまらなくなった。せっかくのお天気だから、お花とか見たり有名なお蕎麦屋さんに行ったりしたいけど、1人なんていないかな。みんなはソロ活って平気？』大人になるにつ