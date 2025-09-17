岡山の最低賃金が初めて1000円を超えました。 きょう（17日）、岡山労働局が、現在の最低賃金「982円」を65円引き上げ、12月1日から「1047円」に改正することを決定したと発表しました。県内の最低賃金が1000円を超えるのは初めてで、引き上げ額も最低賃金を時給で示すようになった2002年度以降、過去最高です。最低賃金は都道府県ごとに毎年見直されていて、国が示した引き上げ額の目安である63円を上回っています。