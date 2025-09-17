自民党兵庫県議団の松井重樹県議（７１）は１６日の県議会総務常任委員会で、斎藤知事の発言を巡り「心神喪失」などと述べたことについて、「前回の私の質問冒頭に趣旨とは無関係かつ不適切な発言をして、大変なご迷惑をかけた。おわび申し上げる」と謝罪した。松井県議は８月１８日の同委員会で、斎藤知事が内部告発問題について記者会見で「真摯（しんし）に受け止める」と繰り返していることに触れ、「これを心神喪失という