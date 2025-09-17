タレント菊地亜美（35）が17日までにインスタグラムを更新。女優北川景子（39）との親交を明かした。菊地は「芸能界では先輩ですが、プライベートで仲良くさせていただいてる北川景子さんとのランチにて」と、北川とのツーショットを公開。「5年前、長女を出産してまだ3ヶ月の頃。もちろんママ友なんていなくて、不安の中で初めての育児に奮闘している時、同じ時期に出産された景子さんと収録が一緒になり、たくさん育児の話をさせ