みんなが欲しいものが一致した。「大和証券Mリーグ2025-26」、9月16日の第1試合で3選手が同じ牌でテンパイし奪い合うというレアなシーンが生まれた。【映像】3人が6索を求めてテンパイ対決！の珍事珍事が起きたのは東1局1本場。一番乗りでテンパイしたのは、今期から参入したKADOKAWAサクラナイツ・阿久津翔太（連盟）だ。11巡目に5索を引き入れて3・6索の両面待ちでリーチ。ただ既に3索は山になく、実質的には6索のみで待つこ