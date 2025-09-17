博多華丸大吉が１７日、ＮＨＫ「あさイチ」での朝ドラ受けで、「あんぱん」の健ちゃん（高橋文哉）の現状に自分を重ね、切ない声を上げた。この日の「あんぱん」では、健ちゃんがのぶ（今田美桜）の自宅で、羽多子（江口のりこ）と２人で夕食をとっていた。羽多子は「何して過ごしちゅう？」と聞くと、健ちゃんは「その質問がいっちゃんこたえる…」と言うと「退職してからやることがない、ぼんやり川沿いを歩いていたら、気付