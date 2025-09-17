吉野家は、2025年9月12日から秋季限定で、「月見牛とじ」シリーズを販売しています（一部店舗を除く）。ご飯増量＆おかわりが無料吉野家秘伝のたれで煮込んだ牛肉を玉子2個でとじ、特製すきやきだれを加えた贅沢な丼。さらに生玉子1個が添えてあり、濃厚にもまろやかにも味わうことができます。店内飲食の場合、御膳のご飯は増量もおかわりも無料です。月見牛とじシリーズのラインアップは、以下の通り。・月見牛とじ丼 秘伝のたれ