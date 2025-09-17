東海道新幹線の駅にかつて設置され、独特の「パタパタ」という音を立てながら行き先や列車名を表示していた反転フラップ式表示器、通称「パタパタ表示器」をモチーフにしたミニチュアが製作され、東海道新幹線の開業日に合わせて販売されることになりました。「パタパタ」ミニチュアで再現京急川崎駅で稼働終了した「パタパタ」音を立てながら次々と表示を切り替える、レトロな雰囲気の「パタパタ」。正式には「フラップ式列車発車