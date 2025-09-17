多摩川ホールディングスは急反落している。１６日の取引終了後、２５年１０月期の連結業績予想について、営業利益を６５００万円から１億２０００万円へ、最終利益を１億５１００万円から１億６４００万円へ上方修正したものの、株価は９日に年初来高値８９８円をつけるなど直近で上昇していただけに、材料出尽くしと見た売りが出ているようだ。 再生可能エネルギー事業で保有する太陽光発電所・小形風力発電所