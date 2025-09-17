ｔｒｉｐｌａが３日ぶりに急反発した。同社は１６日の取引終了後、２５年１０月期第３四半期累計（２４年１１月～２５年７月）の連結決算を発表。売上高は前年同期比４２．８％増の１８億２４００万円、最終利益は同５．４倍の３億８００万円となった。業況を評価した買いが入ったようだ。主要サービスの「ｔｒｉｐｌａＢｏｏｋ」や「ｔｒｉｐｌａＢｏｔ」の施設数が増加し、収益を押し上げた。 出所：MINKAB