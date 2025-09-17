インタースペースはストップ高の１０９０円でカイ気配となっている。１６日の取引終了後、２５年９月末日時点の株主から株主優待制度を導入すると発表したことを好感した買いが流入している。毎年３月末日及び９月末日時点で４単元（４００株）以上を保有する株主を対象に、保有株数４００株以上４０００株未満でＶＪＡギフトカード１万円分（年２万円分）、同４０００株以上でＶＪＡギフトカード２万円