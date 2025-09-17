【その他の画像・動画等を元記事で観る】 湘南出身のシンガーソングライターのさらさが、9月24日に新曲「青い太陽」を配信リリースする。 ■編曲/プロデュースは有元キイチ（ODD Foot Works） さらさ自身の名義としては、昨年リリースの2ndアルバム『Golden Child』以来の作品となる「青い太陽」は、作詞作曲をさらさが、編曲/プロデュースを有元キイチ（ODD Foot Works）が手掛けた。 ア