Image: Amazon.co.jp この記事は2024年8月29日に公開された記事を編集して再掲載しています。 こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。急速充電の可能なPD（Power Delivery）給電に対応し、さまざまな機器での使用で重宝するUSB type-Cケーブル。しかし、商品によってはPD給電に対応していないケーブルがあり、高出力ができるACアダプターも同時に必