中国物流購買連合会は9月16日、「AI＋サプライチェーン革新発展報告書（2025）」を発表しました。同報告書によると、調達・サプライチェーン分野でのAIの主な活用場面は、インテリジェント予測分析、インテリジェント調達業務、インテリジェント調達監督、インテリジェント物流調整、サプライチェーン・コントロールタワー、人間とAIの協働オペレーションなど10の分野にわたります。調査によると、現在、中国の物流サプライチェー