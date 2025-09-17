17日の外国為替市場のドル円相場は午前10時時点で1ドル＝146円54銭前後と、前日午後5時時点に比べ36銭のドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝173円77銭前後と52銭の大幅なユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース