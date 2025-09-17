キャンディショップの「PAPABUBBLE/パパブブレ」から、さくらももこ原作の「COJI-COJI（コジコジ）」の世界観をイメージしたキャンディとグミが発売されました。COJI-COJIキャンディ SJARメルヘンの国に暮らす個性豊かなキャラクターたち、コジコジ、次郎、おかめちゃん、ジョニー、ハレハレ君、うさこをモチーフにしたプレミアムキャンディです。人気のフルーツフレーバーを中心に、見た目も楽しいカラフルな仕上がりに。トップキ