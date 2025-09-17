【モデルプレス＝2025/09/17】ABEMAの瀧山あかねアナウンサーが16日、自身のInstagramを更新。川辺での水着ショットを公開し、反響が寄せられている。【写真】瀧山あかねアナ、美谷間くっきり水着姿◆瀧山あかねアナ、水着姿の「夏の思い出」ショット披露瀧山アナは「夏の思い出」とコメントを添えて投稿。ヌーディーカラーのビキニに白いミニスカートを合わせたコーディネートで、青空と緑豊かな自然を背景に川辺でのオフショット