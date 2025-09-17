世界陸上・東京大会陸上の世界選手権東京大会（国立競技場）は15日、女子100メートル障害準決勝が行われ、日本記録保持者の福部真子（日本建設工業）は13秒06（向かい風0.5メートル）で組7着。決勝進出には届かなかったものの、2022年の世界陸上オレゴン大会、24年のパリ五輪に続くセミファイナリストになった。レース前に披露したポーズに“本家”も反応。ネット上で話題となった。準決勝1組、自身の名前が場内にアナウンスさ