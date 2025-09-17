求人サイトを運営する各社が8月度のパート・アルバイトの時給動向を発表。マイナビが過去最高時給を更新するなど平均時給の上昇が2社、下落が2社と分かれたものの、最低賃金の改定を前に多くの業種で時給の上昇傾向が続いていることが分かった。【前月は】7月パート・バイト時給、求人会社で傾向分かれるも今後は上昇予想続く■ディップは11カ月連続で前年同月下回る12日、ディップが8月の「アルバイト平均時給調査」を発表し