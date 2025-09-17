☆楽天―日本ハム（１８：００・楽天モバイル）楽天＝内、日本ハム＝伊藤現在１４勝でパ最多勝の日本ハム・伊藤が１７日、楽天戦のマウンドに立つ。勝てば自身初の１５勝。球団では１９年の有原以来６年ぶりの１５勝到達となる。２０００年以降の日本ハム投手で１５勝以上挙げたのは以下の通り。年投手登板勝―敗０３ミラバル３１１６―１１０７ダルビッシュ有２６１５―５０８ダル