「ヤバい実家」（文藝春秋、１６５０円）は、「家」にまつわる本当にあった怖い話を６編、収めた“ヤバい”書籍だ。ＹｏｕＴｕｂｅ登録者数３８万人以上を誇る２人組ユニット「都市ボーイズ」のはやせやすひろ氏（３７）のもとに集まったさまざまな恐怖体験を、作家のクダマツヒロシ氏（３８）がつづった。「オカルト界のプリンス」とも称されるはやせ氏と、怪談師としても活躍するクダマツ氏。怪談界の気鋭の語り手が本書の魅力