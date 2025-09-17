連載・日本人フィギュアスケーターの軌跡第５回織田信成前編（全２回）2026年２月のミラノ・コルティナ五輪を前に、21世紀の五輪（2002年ソルトレイクシティ大会〜2022年北京大会）に出場した日本人フィギュアスケーターの活躍や苦悩を振り返る本連載。第５回は、波乱万丈を経て2010年バンクーバー五輪出場を果たした織田信成の軌跡を振り返る。前編は、シニアデビュー１年目の2006年トリノ五輪出場をかけての戦いについて。