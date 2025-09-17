グローバルグループ・NCTのドヨンが、「BEAUTY SELECTION」が展開するグローバルビューティーブランド「Biodance（バイオダンス）」の日本・韓国の専属モデルに起用されたことが17日、発表された。【写真】ドヨンが以前から愛用！「Biodance」マスクドヨンは、音楽、演技、バラエティーなど多彩な分野で着実に成長を重ねている。その誠実で真摯な姿勢は、韓国ビューティーを世界に広げる代表ブランドとして成長を続けている同