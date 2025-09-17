◇バレーボール男子 世界選手権(9月12日〜28日、フィリピン)バレーボール男子世界選手権は16日、予選ラウンド各プールの試合が行われ、全チーム第2戦まで終了しました。各プールの上位2チームが突破となる予選ラウンド。16日は、プールAの開催国フィリピンがエジプトを下すなど、全チームが1勝1敗の大混戦となっています。プールCではパリオリンピック金メダルのフランスがフィンランドにフルセットで敗れ、予選突破に暗雲。第3戦