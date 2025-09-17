動画『【カメラ↑性能↓】Pixel 10 Pro XLを買ってわかった「すごい」と「がっかり」をおとどけします』で、IT・ビジネス書作家の戸田覚さんが“Pixel 10 Pro XL”を実際に購入・使用した率直な感想を語った。 戸田さんは「Pixel 10 Pro XL、購入してしばらく使っていますので、その報告の動画」と前置きし、予想外に性能面で“がっかり”した部分があった一方、カメラ性能については「予想以上に良かった」と感激の声。購入価