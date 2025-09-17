【ワシントン＝田中宏幸】米国のトランプ大統領は１６日、中国発の動画共有アプリ「ＴｉｋＴｏｋ（ティックトック）」について、米国事業の売却期限を１２月１６日まで９０日間延長する大統領令に署名した。米中両政府は１５日、スペインの首都マドリードで開いた閣僚級協議で、米国事業の所有権を米側に移す枠組みで合意し、１９日の首脳会談で正式決定する見通しとなっている。売却期限が９月１７日に迫り、延長は４回目とな