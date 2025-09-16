とちぎテレビ ２０２５年７月時点の栃木県内の土地の価格「地価」の調査結果が１６日発表され、住宅地、商業地、工業地の全ての用途の平均は３３年連続で０．２％下落しましたが下落率は前の年より０．１ポイント縮小しました。 地価調査は、都道府県が毎年７月１日時点の住宅地や商業地、工業地などの土地の価格を調べたもので、栃木県は４４７地点を対象に行われました。 全ての用途の平均は０．２％下落し３３年連続の