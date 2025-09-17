三菱UFJ信託銀行 不動産コンサルティング部では、不動産マーケットリサーチレポートを発行しているが、Vol.288では「分譲マンションの実需以外の取得は増えているか」をテーマに市場の分析を行っている。実需以外、つまり居住目的ではなく不動産投資などを目的とした取得の状況について調べたのだ。その結果は、どうなったのだろう？詳しく見ていこう。【今週の住活トピック】【新レポート発行】不動産マーケットリサーチレポートV