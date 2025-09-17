双子の妊娠を公表したタレント中川翔子（40）が17日、インスタグラムを更新。「今日は父中川勝彦の31回目の命日あの日夕方5時ごろ父は旅立ちましたが大きな虹が出ていました」と、1994年（平6）に亡くなった父勝彦さんの命日に思いをつづった。「あの頃まだわたしは幼かったけど時を重ね父が一番話したい人になりましたもうすぐ同じ9月にあなたの血が生きた証が新しい命に繋がるよなんて言うか話してみたかったよ」と