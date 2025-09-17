初代NA（ユーノス・ロードスター）Vスペシャルをドライブする様子（同乗者撮影）【写真】どれが好き？歴代ロードスターの一気乗りが実現そうだ、歴代「ロードスター」を一気に乗り比べてみよう。そう思い立ちマツダ本社に打診すると、ちょうどお盆明けの週にNA、NB、NC、NDを連続して試乗できるという返事をいただいた。8月18日（月）からNAを皮切りにNB、NCを毎日乗り換えてそれぞれ約100kmを走行。そして、NDは週末を挟んで8月25