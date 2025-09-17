東京空港交通と京浜急行バス、京成バスは、横浜シティ・エア・ターミナル（YCAT）のカウンターでの成田空港行きの予約・乗車券販売を9月30日をもって終了する。10月1日以降は、ロビー内の自動券売機で乗車券の購入が可能であるものの、便の指定はできない。自動券売機では現金、クレジットカード、交通系ICの利用ができる。便の指定や事前予約を希望する場合、ウェブサイトでの予約を求めている。