◆米大リーグロイヤルズ―マリナーズ（１６日、米ミズーリ州カンザスシティー＝カウフマンスタジアム）マリナーズのＣ・ローリー捕手が１６日（日本時間１７日）、敵地のロイヤルズ戦に「２番・捕手」でスタメン出場し、スイッチヒッター史上最多新記録の５５本塁打を達成した。続いて５６号も放ち、Ｋ・グリフィーＪｒの球団最多記録にも並んだ。３―０の３回先頭で迎えた第２打席。ロイヤルズ先発ワカから、内角へのカーブ