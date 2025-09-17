アイドルグループ・乃木坂46の一ノ瀬美空が17日、自身のインスタグラムを更新。前日16日にグループからの卒業を発表した久保史緒里への思いをつづった。【写真あり】尊すぎる”くぼみく”…乃木坂46・一ノ瀬美空、久保史緒里との2ショット多数公開一ノ瀬は久保との2ショットを複数公開。「返しきれないほど与えてくださった愛を、ちゃんと、私からお返しできる期間にしたいです」と11月の卒業コンサートまでの期間への意気込み