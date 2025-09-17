１４日午後９時２０分頃、福島県喜多方市山都町の住宅で住民の３０歳代男性から「犬がクマに襲われているようだ」と１１０番があった。福島県警喜多方署の発表によると、男性が屋外でリードにつないでいた飼い犬の鳴き声に気づき、１階のガラス戸を開けると、体長約１・５メートルのクマが外から複数回にわたり腕を伸ばし、カーテンを破いた。男性はすぐに戸を閉めたため、けがはなかったが、飼い犬１頭が腹にけがをしており