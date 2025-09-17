レアル・マドリードに所属するアルゼンチン代表MFフランコ・マスタントゥオーノが、クラブ史上最年少記録を樹立した。チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第1節が16日に行われ、レアル・マドリードはマルセイユと対戦。22分に先制点を許したものの、29分にキリアン・エンバペがPKから同点弾を決めると、72分にはダニエル・カルバハルが一発退場となりながら、81分に再びエンバペがPKから勝ち越しゴールを挙げ、2−1で