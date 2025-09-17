１７日に放送されたＮＨＫ「あさイチ」は１カ月半ぶりのリベンジ企画が放送された。この日の企画は「ご当地回転寿司特集」で、ゲストは大沢あかねとミキ。実はこの企画とこのゲスト、７月３０日に一度放送されたものだった。７月３０日は、放送途中でカムチャッカ半島沖で地震が起こり、日本列島の広い地域で津波警報が発令される事態となり、午前８時３８分で地震速報のために番組はわずか２３分で終了となってしまっていた