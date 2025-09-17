レインズインターナショナルが展開する「牛角」は9月10日から、「北海道フェア」を牛角食べ放題専門店で開催している。北海道フェア本フェアでは、ジンギスカンやラーメンの他、ご当地スイーツまで、バラエティ豊かな全7品を食べ放題で提供する。北海道のソウルフード「ジンギスカン」は、昔から愛されている「成吉思汗」だれで楽しむことができる。札幌の老舗ラム専門店「羊々亭」監修の「塩ジンギスカン」も用意されている。王道