8月の貿易統計が発表され、アメリカ向けの輸出額は13.8％減少しました。“トランプ関税”が発動した今年4月から5か月連続のマイナスです。財務省が発表した8月の貿易統計によりますと、輸出額から輸入額を差し引いた貿易収支は2425億円の赤字となりました。赤字は2か月連続です。特にアメリカ向けの輸出額が大きく減少し、前年同月比で13.8％のマイナスとなりました。“トランプ関税”が発動した今年4月から5か月連続のマイナスで