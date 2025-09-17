ミュージシャンGACKT（52）が17日、自身のX（旧ツイッター）を更新。自身のスタッフになりすますアカウントにあきれ果てた。GACKTは「成りすましもここまで来ると笑えてくる」とつづり、自身のスタッフをかたるダイレクトメッセージ（DM）のスクリーンショットを投稿した。画像の中の人物は「私はGACKT（ガクト）のコミュニケーションマネージャーです」と名乗っており、GACKTは「【GACKTのコミュニケーションマネージャー】なんて