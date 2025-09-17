福岡県警城南署は17日、福岡市城南区東油山2丁目付近の路上で16日午後2時半ごろ、男が下半身を露出する事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は60〜70歳くらいで白髪、灰色Tシャツ、青色ズボン着用。自転車に乗車。