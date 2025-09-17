「陸上・世界選手権・男子１１０メートル障害決勝」（１６日、国立競技場）男子１１０メートル障害決勝で昨夏のパリ五輪５位の村竹ラシッド（２３）＝ＪＡＬ＝は１３秒１８の５位で、メダル獲得はならなかった。レース後、日の丸に身を包んだ村竹はややひきつったような表情を浮かべた。そしてスタンドに向かって両手を合わせ、頭を下げた。「１人のアスリートとして本当に幸せです。だからメダルを取ってみんなと一緒に喜び