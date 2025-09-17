ステージに立つビヨンセさん＝６月、英ロンドン/Parkwood Entertainment/Reuters（ＣＮＮ）米人気歌手ビヨンセさんの未発表楽曲が収められたハードドライブなどが盗まれた事件で、警察が容疑者を逮捕した。米南部ジョージア州アトランタの警察は、今夏に同市内でスポーツ用多目的車（ＳＵＶ）に侵入して、ビヨンセさんに関連するハードドライブやその他の物品を盗んだ疑いでケルビン・エバンス容疑者を逮捕した。エバンス容疑者は