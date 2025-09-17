＜大相撲九月場所＞◇三日目◇16日◇東京・両国国技館【映像】突如、力士が不自然に崩れ落ちる瞬間体重154キロの巨漢力士が突如、不自然に崩れ落ちるまさかの結末を迎えた。相手力士も思わず心配した場面に「なんか急に落ちた」「足ぐねった？」とファンも驚きの声を上げた。序二段五十七枚目・千代福（九重）と序二段五十六枚目・達ノ森（伊勢ノ海）の一番での出来事。立ち合い勢いよく踏み込んで当たったのは体重154.5キロの