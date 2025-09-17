小沢健二（57）が17日、インスタグラムを更新。「秋の到来を願って一句…コンビニの飲食コーナーフォーエバー」と句を詠んだ。そして「（今います）」と、投稿時にコンビニの飲食コーナーにいると明かした。コメント欄には「セブン？ファミマ？ローソン？はたまたミニストップ？？」と、小沢がいるコンビニがどこか、興味津々のコメントも…。「ozknらしいなと思ってしまう季語をアップデート」と賛同する声に加え「秋